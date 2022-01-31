Украина готова сражаться! Мощное выступление республиканца на Fox News о войне с Россией

Марк Грин рассказал о впечатлениях от поездки в Украину / Фото: Reuters

Член палаты представителей от штата Теннесси Марк Грин после своего возвращения из Украины рассказал в интервью America’s Newsroom, почему для США критически важно поддерживать эту страну против России.

Политик напомнил, что по предсказанию Пентагона, российское вторжение неизбежно, сообщает Fox News.

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"Это очень важно на многих уровнях. Во-первых, Китай наблюдает, другие тираны по всему миру наблюдают. Есть простое понимание того, что демократии по всему миру находятся под угрозой со стороны тоталитаризма. И, честно говоря, дважды в прошлом веке американцы слишком долго ждали, чтобы противостоять пожару в Европе, и это стоило нам огромных жертв. Может быть, мы опередим этот пожар", — заявил он.

По словам сенатора, это всего лишь возможность, но США должны попытаться остановить Кремль.

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"Может быть, только может быть, мы сможем предотвратить это. Мы сдержим Путина и не допустим этого. Именно поэтому мы должны вмешиваться — не топтать землю сапогами. Украинцы не хотят нас там, мы им не нужны. Они готовы сражаться. Но мы должны дать им возможность сделать так, чтобы это дорого обошлось Путину, и тогда он остановится", — сказал он.

Политик отметил, что Украине нужно прислать больше военной помощи, в том числе вооружения. Он также подчеркнул, что Украина уже не такая, как была в 2014 году — она гораздо больше нацелена на демократические ценности.

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США готовы сдерживать Россию

Ранее президент США Джо Байден пригрозил России быстрыми и серьезными последствиями в случае ее вторжения в Украину.

"Если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты нанесут быстрые и серьезные последствия России вместе с нашими союзниками и партнерами", — говорится в заявлении Белого дома.

Также сообщалось, что в США подготовили список представителей российской элиты, близких к президенту России Владимиру Путину, к которым будут применены экономические санкции.

Это произойдет в том случае, если в Кремле будет принято решение напасть на Украину.

Сенатор-демократ Боб Менендес и его коллега-республиканец Джим Риш 30 января выразили уверенность в том, что когда Сенат вернется с перерыва, они добьются двухпартийного соглашения по санкциям против России.

Угроза вторжения