Ты мне, я тебе: по какому принципу Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов

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Украина намерена вакцинировать всех иностранных дипломатов, находящихся на ее территории, страны которых вакцинируют украинских дипломатов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом. То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов", – рассказал Кулеба.

По словам главы украинского МИД, это обычная международная практика.

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Тем временем, вакцинация в Украине снова буксует – за 1 мая в стране вакцинировали против COVID-19 2661 человека, что на 47 324 меньше, чем накануне. Ни одной прививки не сделали в Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Напомним, по словам главы Минздрава Максима Стеапнова, Украина заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer о поставке до конца года еще 10 млн доз вакцины от коронавируса – таким образом, совокупное количество препарата превысит 20 млн доз.