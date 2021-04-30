Угрожает ли Украине COVID-катастрофа в Индии: "Свобода слова Савика Шустера"

Также гости студии обсудят еще один важный вопрос – нужно ли полиции вооружать электрошокерами

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят громкое решение правительства о смене руководства "Нафтогаза".

Также политики и чиновники обсудят:

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нужно ли полицию в Украине вооружить электрошокерами ;

; какие последствия для мира и Украины несет катастрофа с коронавирусом в Индии.

Гостями студии станут:

Пятрас Ауштрявичюс , депутат Европейского парламента от Литвы;

, депутат Европейского парламента от Литвы; Денис Малюська , министр юстиции Украины;

, министр юстиции Украины; Юрий Витренко , председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"; Антон Геращенко , заместитель министра внутренних дел;

, заместитель министра внутренних дел; Алексей Билошицкий , первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции;

, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции; Давид Арахамия , председатель фракции "Слуга народа";

, председатель фракции "Слуга народа"; Сергей Соболев , заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина";

, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина"; Алексей Гончаренко , народный депутат от "Европейской солидарности";

, народный депутат от "Европейской солидарности"; Нестор Шуфрич , народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Инна Совсун , народный депутат от "Голоса", член комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ;

, народный депутат от "Голоса", член комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ; Александра Устинова , народный депутат от "Голоса", член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности;

, народный депутат от "Голоса", член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности; Александр Данилюк , министр финансов Украины (2016-2018);

, министр финансов Украины (2016-2018); Сергей Фурса , специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital;

, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital; Андриан Прокип , эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего;

, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего; Наталия Виноград , заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;

, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ; Михаил Фаворов , международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);

, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США); Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра (Тель-Авив, Израиль).

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!