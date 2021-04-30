Угрожает ли Украине COVID-катастрофа в Индии: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят громкое решение правительства о смене руководства "Нафтогаза".
Также политики и чиновники обсудят:
- нужно ли полицию в Украине вооружить электрошокерами;
- какие последствия для мира и Украины несет катастрофа с коронавирусом в Индии.
Гостями студии станут:
- Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;
- Денис Малюська, министр юстиции Украины;
- Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
- Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел;
- Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции;
- Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа";
- Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина";
- Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
- Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- Инна Совсун, народный депутат от "Голоса", член комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ;
- Александра Устинова, народный депутат от "Голоса", член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности;
- Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
- Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital;
- Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего;
- Наталия Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;
- Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);
- Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра (Тель-Авив, Израиль).
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!
Новости на эту же тему: