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Угрожает ли Украине COVID-катастрофа в Индии: "Свобода слова Савика Шустера"

30 апреля, 16:32

Сергей Мартынец

Также гости студии обсудят еще один важный вопрос – нужно ли полиции вооружать электрошокерами

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят громкое решение правительства о смене руководства "Нафтогаза".

Также политики и чиновники обсудят:

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Гостями студии станут:

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Источник: Сегодня

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