Убийца российской авиации! На что способны ракеты Stinger, которые едут в Украину

ПЗРК "Стингер" — эффективное оружие против вертолетов. Коллаж "Сегодня"

США разрешили Литве, Латвии и Эстонии отправить ракеты и другое оружие в Украину. Латвия и Литва предоставят украинской армии ПЗРК Stinger, а Эстония — ракеты к ПТРК Javelin.

Что означает поставка этих ракетных комплексов для Украины и что они из себя представляют, рассказало издание ArmyInform.

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История создания ПЗРК Stinger

Этот зенитный комплекс настолько известен, что его название уже стало нарицательным для всех ПЗРК. Он существует довольно давно — еще во времена афганской войны моджахеды сбивали из них советские вертолеты. Только по официальным данным, с помощью ПЗРК Stinger было сбито 12 вертолетов.

Разработка первого переносного зенитного комплекса, который могла бы легко применять пехота, началась еще в 50-х годах прошлого века. Первый комплекс имел название FIM-43 Red Eye ("Красный глаз"), а первый запуск ракеты с плеча состоялся в 1961 году.

Такой вид имели Stinger в 80-х. Фото с сайта armyinform.com.ua

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Первая ракета имела ряд недостатков. Среди них малая маневренность, из-за которой цель могла уклониться, и низкая чувствительность инфракрасной головки самонаведения, из-за чего ракета могла отвлечься на любую тепловую ловушку. Поэтому началась разработка нового комплекса. После ряда изменений в 1972 году уже появился новый ПЗРК под названием Stinger.

В 1978 году началось серийное производство, а в 1981-м новые комплексы начали поступать в американскую армию. После этого они претерпели некоторые изменения, что отразилось в буквенной маркировке.

В настоящее время используется модификация с буквой J. Ракета с самонаводящейся головкой приспособлена для поражения маломаневренных целей — например, крылатых ракет, беспилотников и вертолетов. После 2010 года комплексы начали оснащать неконтактным взрывателем и новым двигателем. Если раньше ракете нужно было точно попадать в цель для поражения, то после модификации серии J этого уже не нужно.

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Технические характеристики

Полная масса поставки – 42 кг, масса комплекса в боевом снаряжении – 15,7 кг, масса ракеты – 10 кг, масса боевой части – 3 кг, максимальная дальность пуска – 4,5 км. Средняя скорость ракеты – 2500 километров в час, что составляет 650 метров в секунду.

Характеристики "Стингера". Инфографика armyinform.com.ua

Главные плюсы комплекса — это простота прицеливания и высокая поражающая способность. Военных можно быстро научить правильно прицеливаться, подсоединять батарею с аргоном для охлаждения тепловой головки самонаведения и стрелять. К слову, Stinger одноразовый в использовании.

Stinger состоит на вооружении 28 стран. Его сертифицированное производство также налажено в Германии (которая, к слову, была против поставок Украине оружия немецкого производства). В первый раз его удачно использовали в 1982 году британские спецназовцы во время конфликта на Фолклендских островах. К моменту последнего открытого подсчета в 2014 году из Stinger было сбито около 270 самолетов и вертолетов.

Информационная атака

Кроме впечатляющих технических характеристик, эксперты отмечают значимость поставки этих ПЗРК Украине для информационного давления на Россию, ведь российские летчики прекрасно знают, что такое "Стингер" — и конечно, будут опасаться, что из него могут выстрелить в любой момент.

Добавим, что с английского языка название Stinger переводится как "Жало".

Оружие для Украины

21 и 22 января США доставили Киеву 170 тонн оружия и боеприпасов. Это первые две партии экстренной военной помощи американцев Украине.

26 января в киевский аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Это была уже третья партия, причем в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения.

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла о том, что есть намерение поставить Украине вертолеты Ми-17.

Кроме того, Великобритания также доставила в Украину легкие противотанковые вооружения. 17 января в аэропорт "Борисполь" прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые привезли легкие противотанковые оборонительные системы. Причем глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности передать Украине еще больше оборонительных типов вооружений.

Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры. Чехия же объявила, что будет либо продавать, либо предоставлять Украине 150-километровые снаряды. Это один из самых мощных боеприпасов в артиллерии.

И наконец, в Германии заявили о решении передать Украине 5000 защитных военных касок. Впрочем, это решение вызвало недоумение у некоторых украинских политиков.

Угроза вторжения России