У Зеленского хотят уволить Авакова – СМИ узнали подробности

В "Слуге народа" подтвердили, что президент рассматривает возможность отставки министра внутренних дел Украины

/ Фото: Пресс-служба МВД

С началом следующей парламентской сессии в Офисе президента, возможно, попробуют уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает Новое время.

Неназванные народные депутаты из фракции "Слуга народа" утверждают, что судьба главы МВД может решиться уже в сентябре, однако на данный момент окончательного решения на этот счет не приняли.

"К осени они попытаются убрать Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять", – говорит один из источников.

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С увольнением Авакова исчезнет и единственный противовес Зеленскому в стране, что позволит ОПУ стать единственным органом принятия политических решений в Украине.

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Другой источник подтвердил, что на Банковой действительно обсуждают дальнейшее пребывание Авакова в кресле министра, но окончательного решения президент Владимир Зеленский не принял.

Напомним, на этой неделе глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил в том, что до осени перестановок в правительстве не планируется.

При этом сам Арсен Аваков назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.

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