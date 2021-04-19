У дипломата РФ есть 72 часа: Украина зеркально ответила России

Дипломатический скандал набирает обороты – у российского дипломата осталось всего три дня, чтобы насладиться Украиной и уехать

Министерство иностранных дел направило в Москву ноту о том, что российский дипломат должен покинуть Украину в течение 72 часов. Накануне то же самое объявила Россия в отношении украинского дипломата.

Об этом сообщил УНН спикер МИД Украины Олег Николаенко.

По его словам, нота была отправлена сегодня и с сегодняшнего дня у старшего дипломата посольства РФ в Киеве есть 72 часа, чтобы улететь на родину. Речь идет об одном из советников посольства Черникове.

Тем временем МИД решает вопрос возвращения украинского дипломата.

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"В соответствии с требованием российской стороны, он должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов, начиная с сегодняшнего дня", – сказал Николаенко.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 апреля ФСБ задержала украинского консула в России. Его обвинили в попытке якобы "получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов".

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Видео: Сегодня

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