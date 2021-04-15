Теперь уже официально. Зеленский подписал закон, который приравнял е-паспорт к бумажному

Закон вступит в силу накануне Дня Независимости – 23 августа 2021 года

Президент Владимир Зеленский подписал внесение изменений в Закон о Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" № 1368-IX, который Верховная Рада приняла 30 марта.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства

На Банковой напомнили, что сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются электронной паспортами (цифровыми образами ID-карточек) посредством мобильного приложения портала государственных услуг "ДіЯ".

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Подписанный закон закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать эти цифровые документы:

во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины;

во время медицинского обслуживания или банковских операций;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты;

при приобретении товаров в магазине и для подтверждении личности по запросу полиции и правоохранительных органов.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества – защищенность от подделок, простота получения и удобство использования. Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, что такое е-паспорт в приложении "ДіЯ": как и где им пользоваться.

Видео: Сегодня