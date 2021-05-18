Телесеть Multiplex покроет всю Украину: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Проект почти на 500 млн гривен вводится в рамках повышения обороноспособности и безопасности государства

Зеленский утвердил решение СНБО о Multiplex. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая о построении общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, которая к концу 2021 года должна покрывать не менее 95% территории Украины, включая приграничные регионы.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Соответствующее решение было принято на Совете по национальной безопасности и обороне для обеспечения информационной безопасности, на проект под государственные гарантии намерены взять кредит в 490 млн гривен.

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"Разработать и утвердить программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, предусмотрев привлечение средств в объеме 490 млн гривен", – говорится в решении.

Напомним, президент также ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на безопасность и оборону Украины в 2022-2024 годах.