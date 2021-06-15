Так встречали Рейгана и Горбачева: как Женева готовится к переговорам Байдена и Путина (видео)

Улицы города охраняют тысячи полицейских и военных, а небо закрыли даже для беспилотников

Место первого саммита США - Россия перенесли. Фото: коллаж "Сегодня"

Женева готовится к встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Пока власть усиливает безопасность на улицах и вокруг виллы La Grange, где завтра пройдет саммит, швейцарцы рисуют граффити, украшают магазины и составляют цветочные композиции. Говорят, последний раз так тщательно к приезду высокопоставленных гостей город готовился 36 лет назад, когда там встречались американский лидер Рональд Рейган и глава Советского Союза Михаил Горбачев.

Как готовят виллу для Путина и Байдена

Парк, где расположена вилла La Grange, огражден металлическими барьерами и километрами колючей проволоки. А внутри поместья идут последние приготовления к встрече президентов: подкрашивают старинные двери и золотую лепнину. А для каждого из трех этажей швейцарцы подготовили не менее 30 цветочных композиций: выполнены букеты в нейтральных зеленых и белых цветах, мол, такая палитра успокаивающая.

Виллу La Grange готовят к встрече. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Женевские кондитеры приготовили так называемые торты мира – с флагами России и США.

16 июня Женева станет самым безопасным местом в мире

Но основные приготовления все же в вопросах безопасности. На набережной дежурят военные машины и уже стоят радиолокационные станции Швейцарской армии.

"За безопасностью будут следить более 2000 наших людей – и это не считая армию. Военных будет около тысячи", – рассказала начальница полицейского департамента Женевы Моника Бонфанти.

Женева уже закрыла небо для беспилотников – их будут изымать, а владельцев будут штрафовать. Пока на набережной женевского озера свободно гуляют люди, но уже завтра пешеходов здесь не будет. Также перекроют мост Монблан и подъезд к гостинице InterContinental, где остановится Байден.

На улицах усиленный контроль. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Доступ к озеру будет полностью закрыт 16 июня. Никаких пешеходов, никаких автомобилей, лодок. Неудобств, особенно пробок, опасаются сами женевцы, зачем столько мер безопасности – не понимают.

"Хорошо, что город будет принимать двух мировых лидеров – Байдена и Путина, но это усложняет нашу повседневную жизнь, особенно трафик. Я живу возле гостиницы InterContinental, и там все охраняют как на поле боя", – говорит местный житель.

К поединку словесному готовятся и сами лидеры России и США. Байден заявил, что Путин достойный соперник и умный политик. А отвечать второй раз, считает ли его убийцей, накануне не стал.

Хозяин Кремля тоже заявил, что хоть прорывов не ожидает – есть о чем говорить и сотрудничество надо налаживать. Впрочем, относительно членства Украины в НАТО был категоричен – для России такой шаг недопустим.

Отметим, одной из главных тем саммита станет украинский вопрос и российская агрессия. Американский лидер и его окружение уже неоднократно обещали отстаивать интересы нашей страны. Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Байден и Путин и чего ждать Украине.