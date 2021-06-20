Сын Олега Ляшко сделал свои первые шаги – трогательное видео

Политик рассказал, что на день отца получил самый лучший подарок

Олег Ляшко поделился трогательным видео с сыном. Коллаж: "Сегодня"

В день отца сын лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александр, которому уже чуть больше годика, сделал свои первые шаги.

Об этом Ляшко написал в Facebook.

"На день отца получил лучший подарок – Сашко Ляшко пошел!", – рассказал он.

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Также недавно Олег Ляшко поделился трогательным снимком своего младшего сына, который сидел в стульчике для кормления и держал в руках пасхальное яйцо, а отец, вероятно, предлагал сыграть в традиционную пасхальную игру, известную как "битки".

Как мы писали ранее, 17 мая у лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко родился сын.

Напомним, 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской супругой Роситой Сайранен. Пара воспитывает также дочь Владиславу.