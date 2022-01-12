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Судье отомстили за Порошенко – теперь она в списке террористов

Наталья Магдык
12 января, 14:12
Бортницкую называют соучастницей преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц

Судья Вита Бортницкая и пятый президента Украины Петр Порошенко Фото: Коллаж "Сегодня"

После принятия решение об аресте имущества и активов пятого президента Петра Порошенко, судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая попала в базу "Миротворца".

Вита Бортницкая Фото из открытых источников

Месть за Порошенко?

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Причина внесения в базу – "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней". Также Бортницкую назвали соучастником "преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц".

Что такое "Миротворец

Сайт был создан в 2014 году после начала российской агрессии. Изначально информация для сайта о 7500 террористах, сепаратистах и их сообщниках собиралась группой волонтеров под руководством Георгия Туки, который впоследствии стал министром во времена президентства Порошенко.

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А инициатором создания выступил на тот момент советник главы МВД Антон Геращенко, который заявлял, что сайт используют МВД, СБУ, разведка и пограничная служба для сбора информации по открытию уголовных дел и получения решения суда о задержании и аресте пророссийски настроенных противников Украины.

В данный момент в базе "Миротворца" числятся боевики, которые воевали против Украины, причастные к оккупации украинских территорий, много российских и даже украинских артистов за антиукраинскую деятельность и ряд других лиц, которые несут угрозу национальной безопасности нашей стране.

Что за история с арестом имущества Порошенко

А в чем, собственно, подозревают Порошенко

  • Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
  • Пока Порошенко не ходил на допросы, он находится за границей, Печерский районный суд Киева разрешил задержать политика, как только он вернется в Украину.
  • Сам пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обещал вернуться в Украину 17 января.