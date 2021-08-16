Суд восстановил Семочко в должности замглавы внешней разведки

Семочко выиграл суд. Скриншот

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправным указ пятого президента Петра Порошенко от 2019 года об увольнении Сергея Семочко из Службы внешней разведки и принял решение восстановить его в должности первого замглавы СВР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде напомнили, что в мае этого года ОАСК возобновил производство по административному делу и 11 августа вынес решение, которым удовлетворил иск Семочко о восстановлении в должности.

Также отмечается, что Семочко восстановлен на воинской службе в СВР с 3 сентября 2019 года на должности первого заместителя главы СВР.

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"Окружной административный суд Киева установил, что обжалуемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не отвечает требованиям действующего законодательства", – заявили в суде.

Дело Семочко-Порошенко

12 апреля 2019 года указом тогда еще президента Украины Петра Порошенко Семочко был уволен с занимаемой должности. 23 мая 2019-го Семочко подал исковое заявление в суд, в котором утверждал о незаконности своего увольнения. Это его заявление было отклонено судом за просрочку месячного срока и отсутствие доказательств уважительной причины, по которой заявление не было подано вовремя. Адвокаты Семочко смогли убедить суд в важности просрочки заявления, поскольку с 8 по 22 апреля Семочко был в больничном отпуске. После этого суд открыл производство по делу.

Согласно ч.4 ст. 40 КЗоТ Украины, "не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности" – этот момент указывает в своем иске Семочко, требуя отменить указ президента и восстановить себя в должности первого заместителя председателя СВР.

20 ноября 2019 года суд приступил к рассмотрению иска. Для проведения допроса по этому делу был вызван Порошенко, однако он не появился ни на одном из назначенных допросов. В январе 2021-го Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ об увольнении Семочко с должности первого заместителя главы СВР, однако не постановил восстановление в должности.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне 2020 года Порошенко сообщили о подозрении по еще одному эпизоду с Семочко – о его назначении. По мнению следствия, Порошенко якобы превысил свои полномочия, заставив на тот момент главу СВР назначить Семочко первым заместителем.

В то же время и в отношении самого Семочко тоже было открыто уголовное производство после публикаций в СМИ о том, что чиновник-разведчик владеет тремя частными домами общей стоимостью более чем 200 млн грн.