Суд арестовал яхту Медведчука: в СБУ назвали причину

У Медведчука не прекращаются проблемы – сначала попал под санкции, а теперь лишился яхты

Херсонский городской суд наложил арест на яхту народного депутата Виктора Медведчука, которая незаконно заходила в порты оккупированного Крыма. Такое решение было принято на сновании материалов Службы безопасности Украины, сообщает СБУ.

В частности, следователи задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1 (порт приписки – Херсон).

Как уточнили в Офисе генпрокурора, экипаж судна после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории, в октябре 2017-го совершил незаконный заход в порты "Ялта" и "Симферополь".

Реклама

Заход судов в закрытые порты на территории Крыма квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Напомним, сегодня в Киеве на Трухановом острове силовики пришли с обысками в охранную фирму, которую связывают с Медведчуком. Хотя в полиции утверждали, что обыски проходили в рамках уголовного производств по факту самовольного занятия земельного участка. Читайте подробней, что известно о фирме "Шторм", которую обыскивало МВД.