Степанов, Петрашко и Криклий: когда Рада возьмется за увольнение министров

Министры, которых могут уволить депутаты, выступят в парламенте и расскажут о своих достижениях

Владислав Криклий (слева), Максим Степанов и Игорь Петрашко. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада завтра соберется на внеочередное заседание, где рассмотрит вопрос отставки министров экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова. Об этом рассказал на Согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, на этой неделе точно будет как минимум одно внеочередное заседание, но их может быть и больше. Сейчас розданы подписные листы и собираются подписи.

"Оно будет касаться трех вещей. Первое: два министра написали заявления (на отставку) по собственному желанию – Криклий и Петрашко. И есть представление премьер-министра относительно Степанова", – сказал Разумков.

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Спикер подчеркнул, что, скорее всего, внеочередное заседание будет созвано на завтра в 16:00, при этом он настаивает, чтобы эти министры выступили в парламенте.

"Нужно заслушать, понять позицию министров, чтобы они отчитались – что было сделано, что не успели сделать, какие ошибки или достижения. Чтобы, принимая соответствующие решения, мы четко понимали, какие есть основания (для увольнения)", – подчеркнул глава ВР.

Как сообщали новости "Сегодня", Петрашко и Криклий неожиданно подали в отставку 14 мая. В тот же день глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал фамилии, кто заменит министров инфраструктуры и экономики.

В то же время глава Минздрава Степанов отказался сам написать заявление, но премьер внес представление в Раду на его увольнение. Арахамия говорил, что главным кандидатом на его замену является Виктор Ляшко. Сам санврач прокомментировал возможность заменить Степанова.

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