США поздравили Украину с Днем Конституции (видео)

В День Конституции Кристина Квин заверила Украину в поддержке США. Фото: коллаж "Сегодня"
Принятая ровно 25 лет назад Конституция Украины стала ключевой вехой в развитии страны в качестве демократического и независимого государства.
Об этом заявила в своем видеопоздравлении по поводу Дня Конституции поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
"Тогда как Украина продолжает следовать этому пути, Соединенные Штаты выступают надежным партнером и поддерживают ее в противостоянии российской агрессии и в реализации программы реформ", – заявила Квин.
Дипломат заверила, что США продолжат сотрудничать с Украиной "для достижения ее евроатлантических устремлений и построения безопасного, демократического и процветающего будущего".
Напомним, что Конституция Украины была принята вторым созывом Верховной Рады 28 июня 1996 года, после ночи непрерывной и напряженной работы.
Кто еще поздравил украинцев с Днем Конституции вы можете узнать в онлайн-хронике на сайте "Сегодня".
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