США поздравили Украину с Днем Конституции (видео)

Поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что ее страна продолжит сотрудничать с Украиной для достижения ее евроатлантических устремлений

В День Конституции Кристина Квин заверила Украину в поддержке США. Фото: коллаж "Сегодня"

Принятая ровно 25 лет назад Конституция Украины стала ключевой вехой в развитии страны в качестве демократического и независимого государства.

Об этом заявила в своем видеопоздравлении по поводу Дня Конституции поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Тогда как Украина продолжает следовать этому пути, Соединенные Штаты выступают надежным партнером и поддерживают ее в противостоянии российской агрессии и в реализации программы реформ", – заявила Квин.

Дипломат заверила, что США продолжат сотрудничать с Украиной "для достижения ее евроатлантических устремлений и построения безопасного, демократического и процветающего будущего".

Напомним, что Конституция Украины была принята вторым созывом Верховной Рады 28 июня 1996 года, после ночи непрерывной и напряженной работы.

Кто еще поздравил украинцев с Днем Конституции вы можете узнать в онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

Но День Конституции – не единственный способ сделать свое лето насыщеннее и ярче. Для этого вы можете воспользоваться нашим календарем летних лайфхаков.

А вы знали, что Конституция нашей страны – одна из самых совершенных в Европе? Смотрите больше об этом в видеосюжете: