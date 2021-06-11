США официально утвердили 150 млн долларов для Украины

В Пентагоне признали, что Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в 2021 году

Пентагон наградил Украину за действенные реформы в "оборонке". Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году объемом в 150 млн. долларов.

Об этом 11 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших солдат", – написал президент в Twitter.

Деньги будут выделены в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) и будут направлены на программы подготовки военнослужащих ВСУ, оборудование и консультативные услуги.

"Этот пакет помощи ... стал возможным благодаря сотрудничестве Министерства обороны с Государственным департаментом и подтверждает, что Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году, как того требует Закон о национальной обороне", – отметили по этому поводу в Пентагоне.

Напомним, что в марте речь шла только о выделении только 125 млн долларов.

Также мы сообщали, что условием для выделения средств было достижение достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в Украине.

О чем еще говорят в Украине и мире 11 июня, смотрите в видеосюжете: