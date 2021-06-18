"Сразу видно, что вчера был футбол": Разумкова рассмешила "рекордная" явка депутатов (фото, видео)

Ранее в парламенте ввели наказание для депутатов-прогульщиков, но им это не мешает игнорировать заседание

Депутаты проигнорировали заседание парламента. Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде началось очередное пленарное заседание, на котором был зафиксирован рекорд посещаемости – зарегистрировались лишь 132 народных депутата из более чем 400. Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Полупустая Рада. Скриншот

"По залу хорошо видно, что вчера был футбол, с чем всех и поздравляю. В зале зарегистрировано 132 народных депутата. Пленарное заседание объявляю открытым, но это рекорд. Чуть-чуть открытым", – сказал Разумков с улыбкой.

Отметим, что с самого утра проходит Час вопросов к правительству – заслушали министра энергетики. Судя по всему, депутатам он оказался не особо интересен.

Большинство депутатов не пришли в Раду. Скриншот

Напомним, в 2019 году Верховная Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков. В этом законе есть одна любопытная норма: в случае если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы, но в течение пленарного заседания голосовал по вопросам повестки дня с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы. То есть, депутатам можно не спешить на начало заседания – достаточно подойти к моменту голосования.

Также мы писали, какую помощь получили народные избранники и зачем она им. Деньги на материальную поддержку депутатов Верховной Рады выделяют из государственного бюджета, то есть из налогов.