"Спутнику" в Украине быть? Степанов ответил на требования разрешить российскую вакцину

Харьковчанин через суд потребовал обеспечить всем желающим возможность привиться препаратом против коронавируса "Спутник V"

Коллаж "Сегодня"

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что никакие судебные иски не помогут узаконить российскую COVID-вакцину в нашей стране.

Об этом сообщает "Украина 24".

"Это исключено. Даже если они и дальше будут подавать в суды. Российская вакцина "Спутник" или другая российская вакцина, пока я являюсь министром здравоохранения, зарегистрирована в этой стране не будет. Точка!", – подчеркнул он.

Что было раньше?

Харьковчанин через суд потребовал от Минздрава обеспечить всем желающим возможность привиться российским препаратом против коронавируса "Спутник V".

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"Истец просит суд обязать Минздрав как центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V", доступа к этой вакцине", – говорится в сообщении.

Кроме того, истец также просит обязать Степанова "написать заявление о сложении с себя полномочий министра здравоохранения"

Как сообщалось ранее, Румыния планирует предоставить Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Также мы писали, что Украина ожидает еще 3 млн доз вакцины, которые по контрактам задолжали иностранные производители, к концу мая.