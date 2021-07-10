Сознательная провокация. "Слуга народа" о "поездке" Моргенштерна в Украину

Народный депутат Денис Маслов считает, что российский рэпер мог записать скандальное видео в России

Денис Маслов прокомментировал заявление Моргенштерна. Коллаж: "Сегодня"

Заявление скандального российского рэпера Моргенштерна о том, что он якобы попал на территорию нашей страны может быть сознательной провокацией.

Об этом в комментарии "Сегодня" сказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, Денис Маслов.

"Подсолнухи растут и в России. Он мог там записать видео и заявить, что находится в Украине", - сказал нам депутат.

Он также отметил, что в случае, если информация о нахождении Моргенштерна в Украине все же подтвердится, могут возникнуть вопросы к пограничной службе Украины.

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"Незаконное пересечение границы лицом, которому запрещен въезд в страну, это ответственность пограничников. У них есть список всех этих людей. Придется выяснять, на каком переходе пересекал границу Моргенштерн, кто и почему его пропустил", – добавил Маслов.

Ранее российский артист опубликовал видео на фоне подсолнечного поля, где похвастался, что вместе с невестой якобы пересек границу.

Тем временем в Госпогранслужбе заявили, что не распространяют информацией о въезде/невъезде Моргенштерна в Украину.