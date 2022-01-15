"Сожжем всех на Крещатике!": в Москве совсем голову потеряли с угрозами украинцам

Журналист Антон Красовский. Фото коллажа "Сегодня"
Если Украина решить вступить в НАТО, Россия введет на ее территорию войска. Об этом заявил директор вещания на русском языке канала RT Антон Красовский в ходе эфира своей программы "Антонимы".
Гость программы заявил, что существует большая вероятность вступления Украины и Грузии в НАТО еще во время президентства главы российского государства Владимира Путина.
В ответ на это Красовский показал в камеру неприличный жест и заявил:
"Нет. Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари", – сказал он.
После этого гость программы уточнил, что в украинской Конституции закреплен курс государства на членство в Альянс и Евросоюзе.
"Мы отнимем у вас вашу Конституцию! Мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами (Красовский обращается к камере) на ваших же огнях, как вы любите! На шинах, на покрышках. Они все побегут к нам. Украинцы, welcome home", – сказал он.
Также он считает, что это Сталин подарил территории Украине и что Львов, который, по его словам, "основан сыном русского князя", также будет частью РФ.
Ответ из Украины
Высказывания российского пропагандиста прокомментировал народный депутат и член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.
"Красовский – это известный пропагандист, который говорит то, что у Путина в голове. Вы можете теперь понять, что о нас с вами думают прихвостни Путина, это вам для понимания той угрозы, которая нависла над нами с вами", – сказал в своем видеообращении Гончаренко.
Кто такой Красовский
Российский журналист Антон Красовский писал статьи для изданий "Коммерсантъ", "Вечерняя Москва", "Независимая газета". Был редактором раздела культуры в Vogue, также работал в Harper's Bazaar.
Скандальную известность он получил в 2013 году после того, как в эфире одного из телеканалов заявил о своей нетрадиционной ориентации, а вскоре публично заявил о том, что у него ВИЧ.
Красовский считает, что путинизм – это логическое продолжение ельцинизма, позитивным в ельцинской эпохе называет появление свобод.
Ультиматум РФ по НАТО
В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику.
Россия против вступления Украины в НАТО
- 14 января генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии в свой состав. По его словам, сроки вступления в Альянс пока что не установлены.
- В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- На фоне накаляющейся ситуации министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил масштабной войны в Европе, если Украину примут в НАТО.