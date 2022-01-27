Совпадение? Только в столовой ВР питание стало более здоровым, как нардепов сразила болезнь

В столовой парламента овощи будут нарезать при заказе / Фото: Коллаж: Сегодня

В столовой Верховной Рады решили позаботиться о том, чтобы питание для народных избранников было разнообразным, а главное – чтобы это была здоровая пища. Теперь салаты для посетителей нарезают прямо в зале после получения заказа. Фото опубликовало издание Страна.

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К сожалению, новый сервис мало кто сможет оценить, так как парламентарии ушли на карантин из-за вспышки COVID-19.

Рада ушла на карантин

27 января Верховная Рада из-за вспышки коронавируса приняла решение перенести пленарные заседания на середину февраля. 1 февраля откроется очередная сессия и состоится пленарное заседание, однако потом 2-4 февраля депутаты продолжат работу в комитетах, фракциях и группах. 7-11 февраля работа Верховной Рады продлится в таком же режиме.

Чем кормят

Как известно, цены в столовой достаточно демократичные. К примеру, кофе американо и эспрессо стоит 20 гривен, чай обойдется в 18 гривен, имбирный или облепиховый – 25 гривен. Кашу и крем-суп быстрого приготовления можно купить по 40 гривен, а полноценный обед выльется в 180 гривен.

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Чтобы быстро подкрепиться, открыт фуд-корт, цены не выше, чем в столовой киевского политеха.

20 гривен стоит бутерброд с сырокопченой колбасой, 17 гривен – бутерброд с сыром. Пирожки и сосиски в тесте можно купить по 15 и 25 гривен соответственно – именно столько стоят подобные изделия в киоске у входа в метро КПИ.

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Цены в столовой парламента намного ниже, чем в столичной мэрии и школе, где учатся дети президента:

греческий салат 65 гривен;

оливье 60 гривен;

салат с огурцом, яйцом и зеленью 40 гривен.

По карману ли нардепам питание?

Однозначной и точной фиксированной суммы, сколько получают нардепы, нет. По информации инсайдеров, нардепы кроме зарплаты получают еще доплаты в конвертах за нужные голосования.

О зарплатах в конвертах также говорила нардеп Анна Скороход и даже опубликовала аудиозапись в подтверждение своих слов.

Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что народные депутаты от "Слуги народа" получают доплаты в долларах за "нужные" голосования.

"Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем, 20 тысяч гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют, и твоя зарплата уменьшается", – отмечал он.

Кроме того, ранее экс-нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук рассказал в программе "Хард с Влащенко" в эфире Украина 24, что за голосование депутатам платят деньги, но ему почему-то не предлагали.

Во сколько обходится украинцам содержание депутатов

На зарплаты для народных депутатов из бюджета было выделено более 202 млн грн. Месяц работы парламентариев в 2021 году стоил украинцам 18,3 млн грн.

Чтобы быть в курсе всех новостей, Рада оформила подписку на периодические печатные издания за 173 тысячи гривен. А чтобы читать только проверенные газеты, Аппарат потратился на разработку технического задания на комплексную информационную систему мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей.