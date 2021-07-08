Солдаты-насильники, радикалы и сочный суржик – о чем Мендель написала в своей книге

Юлия Мендель. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель представила первый отрывок своей книги о работе на должности спикера главы государства. Фрагмент произведения опубликован в ее авторской колонке в издании "Украинская правда". Сайт "Сегодня" проанализировал написанное и выяснил, что Мендель хотела рассказать читателям.

В первом опубликованном отрывке книги автор не рассказывает о работе с Зеленским и "внутренней кухне" Офиса президента, а представляет публике свои размышления о развитии Германии, России и Украины после Второй мировой войны, а также рассуждает о языковом вопросе и о противостоянии украинских националистов и граждан, ностальгирующих по СССР.

Пока Германия развивалась, в СССР страдали

В частности, Мендель отметила, что Германия, проиграв войну, сделала выводы, признала все минусы политики Третьего рейха и начала активно развиваться, достигнув экономического и политического процветания.

Вспоминая о войне, советских солдат Мендель упомянула не в лучшем свете. "Знаете ли вы, что во время реконструкции здания Рейхстага были обнаружены надписи солдат Красной армии? Среди прочего, была надпись: "Я е*...л Гитлера в зад". Ее решили сохранить, как и остальные", – пишет она.

Экс-спикер Зеленского тут же продолжила, что пьяные советские солдаты "насиловали мирных немок", а по возвращению в СССР злоупотребляли алкоголем, "заливая посттравматический синдром" и выражая свое отвращение к нацизму.

По словам Мендель, Германия признала свою вину и изменилась. Но в то время, пока страна развивалась, Советский союз был занят другим.

"Мы строили ракеты, все еще готовясь защищаться и нападать, потом оплакивали Сталина, после его смерти с ужасом вглядываясь в ночное небо, будучи уверенными, что вот-вот налетят американские бомбардировщики, которые, как известно, только и ждали кончины великого Иосифа Виссарионовича, чтобы напасть на СССР, затем считали генсеков ЦК КПСС, умирали один за другим, наблюдали, как слабеет хватка КГБ, искали независимости, плакали от распада СССР, радовались этому распаду, ходили на митинги, кочевали от экономического кризиса в политической и назад, коррумпировались, подвергались пропаганде, дальше страдали и боялись мечтать", – пишет Мендель.

Она также добавила, что следствием этого стало то, что "у украинцев нет своего генетического кода счастья, потому что наши граждане ходили не в ту школу и делали не то домашнее задание".

Юлия Мендель / Фото: Facebook

Украинский и русский язык можно объединить в суржик

Кроме того, Мендель обратила внимание на проблему украинского и русского языков, предложив объединить их в один "сочный суржик". По ее словам, украинский язык в нашей стране стал символом борьбы против России, который, в то же время служит для некоторых политиков хорошим пиаром.

"Используя нашу травму исторических запретов говорить на родном украинском и российскую пропаганду, сначала нас разъединяли, я даже не скажу пророссийские политики, а те, кто не мог оторваться от вымени Кремля и не мыслил Украину независимой. С другой стороны, подпряглись националисты. На этом грех было не заработать политические бонусы", – отмечает она.

По мнению Мендель, украинцы не понимают друг друга не из-за языка, а из-за нежелания слушать, слышать и понимать. Решением языковой проблемы в Украине автор видит избавление России от монополии на русский язык и внедрение "украинского русского языка".

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"Ведь русский в разных странах отличается так же, как и английский. Известно, что язык американцев и британцев может отличить по звучанию даже человек, который не знает английского. На австралийском континенте и на территории Индии английский вобрал схожие формы фонетики, хотя интонационно они, естественно, слишком разные. В пакете Microsoft уже есть определение "русский (Украина)". Там же есть "русский (Молдова)" и просто "русский". Мир демонополизирует русский язык, пока часть украинцев делает проигрышные попытки построить украинскую идентичность на отвержении всего российского", – пишет Мендель.

Также она объяснила, каким видит украинский русский. "Это сочный суржик, насыщенный энергией свободы и всепонимания, практичности и смекалки. Украинская фонетика с вкраплениями российских слов, с украинскими вставками, пословицами и органическими неологизмами. Украинский? Русский? Ни тебе, ни мне", – подчеркивает автор.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Националисты против украинцев, ностальгирующих по СССР

Экс-спикер Зеленского отметила противостояние между русскоязычными гражданами и националистами.

"Способна ли другая сторона, русскоязычная, что верит в российскую пропаганду, в" фашизм "на Майдане, в ужасы о националистах с факелами, которая росла с верой в коммунистическое будущее, принять СССР таким, каким он был для миллионов, – с ужасами, что леденящий, КГБ, где пытали людей наравне с нацистами, с лагерями боли, где погибали так же, как в концлагерях Третьего рейха, с миллионом изнасилованных немок после победы во Второй мировой войне, с расизмом, элементарным бесправием и пренебрежением даже в мельчайших потребностей маленького человека?" – задается она вопросом.

Резюмируя написанное, Мендель отмечает, что в длительном противостоянии радикальных патриотов и сторонников идей СССР правда и сила будут на стороне того, кто сможет решиться на искренность Германии – вынести прошлое на поверхность и "освободить пациента, чтобы он мог жить новой успешной жизнью".

Юлия Мендель ушла с должности пресс-секретаря президента Украины / Фото: https://www.facebook.com/Юлия Мендель

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель покинула свой пост еще 30 апреля. Причины ее увольнения не назывались, но, по данным СМИ, возможной причиной могло быть недовольство руководства Офиса президента ее работой.

В то же время после ее отставки в ОП сообщили, что Мендель останется работать советником по внешнеполитическим вопросам и будет курировать в Офисе президента коммуникацию с зарубежными СМИ.

Юлия Мендель, которая раньше работала в ряде украинских и иностранных СМИ, была назначена пресс-секретарем президента в июне 2019 года.