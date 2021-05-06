"Сохраняем бдительность": в НАТО отреагировали на войска РФ на границах Украины

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Из-за того, что Россия оставила большое военное присутствие на оккупированных территориях Украины и вокруг нее, НАТО должно сохранять бдительность.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс".
"Мы обсудим тенденцию агрессивного поведения России, опасные разведывательные операции в Болгарии и Чехии, но также и существенное военное наращивание в Украине и вокруг нее. Мы видели некоторое снижение количества российских войск, но десятки тысяч остаются", – сказал он.
Столтенберг также отметил, что Россия еще не забрала вооружение и военное оборудование и ограничила судоходство в Черном море, включая запрет на проход через Азовский пролив в Азовское море.
Он подчеркнул, что Россия сохраняет вокруг Украины наибольшее количество войск с момента предыдущего роста напряженности в 2014 году.
Тем временем госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россию следует привлекать к ответственности за ее действия и заставлять соблюдать ее международные обязательства.
Ранее в апреле страны "Большой семерки" и ЕС также потребовали от России прекратить провокации у границ Украины и снизить напряженность.
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