"Слуга народа" рассказал жительницам Ровно, с кем не надо спать (фото)

Депутат выпустил рекламу ко Дню влюбленных / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук оригинальным образом решил поздравить жителей ровно с Днем всех влюбленных. Об этом пишет 24 канал.

На билбордах изображен сам политик, свое фото он украсил цитатой из поэзии Тараса Шевченко "Екатерина". Правда, немного переделанный.

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На борде написано "Любитесь, горожанки, но не с москалями". Как известно, вскоре будет День всех влюбленных.

Конечно, самыми первыми на "креатив от политиков" реагируют пользователи соцсетей. Некоторых комментаторов насмешил билборд нардепа, а некоторых даже возмутил.

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"Любитесь, барышни, да не со слугами, потому что эти слуги – злые люди, горе будет с вами", – написал один из комментаторов.

Как пиарятся нардепы

Депутат облсовета от ОПЗЖ в Житомире повесил поздравительные билборды по случаю 9 мая, на которых изображены солдаты гитлеровской Германии, а под ними надпись "Спасибо за победу".

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко ко Дню города в Полтаве разместил билборды, на которых изображены украинский гетман Иван Мазепа с надписью "на Москву".

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Слуги народа умеют "отличаться"

1 февраля нардеп, член МФО "Разумная политика" Олег Воронько после своего выступления в Верховной Раде вышел из фракции "Слуга народа".

2 февраля нардепа Александра Трухина, который попал в скандал из-за ДТП, исключили из партии "Слуга народа".

28 января народного депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на полумиллионной взятке.

25 января в Одесском горсовете внефракционный нардеп и член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук устроил драку.

Кроме того, не на камеру некоторые "слуги народа" заговорили о возможной смене названия партии, хотя официально в политсиле заявляют, что таких планов нет.

Недавно первый вице-спикер Верховной Рады, член партии "СН" Александр Корниенко рассказывал, почему "слуги" постоянно попадают в скандалы. Он отметил, что раньше они были простыми и неизвестными людьми, а когда стали депутатами – начались проблемы.

Глава партии Елена Шуляк говорила, что на съезде партии, который будет в первом квартале 2022 года, планируется создание Дисциплинарной комиссии – депутатов будут наказывать за проступки.

Также "Слуга народа" готовит списки депутатов "на вылет" – к местным депутатам начнут применять процедуру императивного мандата.

В ноябре 2021 года народный депутат Роман Соха вышел из партии "Слуга народа" из-за разногласий с кадровой политикой президента.

В октябре фракция "Слуга народа" исключила народного депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против принятия закона об олигархах.

В ноябре 2019 года из фракции были исключены депутаты Анна Скороход и Антон Поляков.

В начале сентября прошлого года из "Слуги народа" исключили Гео Лероса, который высказывался против президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Александра Дубинского в 2021 году исключили из фракции, а позже и из партии.