Скоро будет указ. Зеленский готовится назначить замену Мендель

Уже месяц ищут нового пресс-секретаря – собеседования в Офисе президента прошли около 30 человек

Юлия Мендель. Коллаж "Сегодня"

После увольнения Юлии Мендель новый пресс-секретарь президента Украины будет назначен через одну-две недели. Об этом заявил в интервью телеканалу "Украина 24" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, президент сейчас занимается тестированием кандидатов – уже есть расширенный список, из которого провели собеседования с 20-25 людьми.

"Президент сейчас отберет какое-то количество людей, которые войдут в шорт-лист (короткий список). Я думаю, в течение недели-двух будем указом президента заявлять другую фамилию пресс-секретаря", – сказал Подоляк.

Тем временем главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева сообщила ГОРДОНу, что в 2019 году президент Владимир Зеленский предлагал ей должность пресс-секретаря. В то же время она сказала, что в этот раз не подавала документы на конкурс пресс-секретаря, но предложение поступило от команды президента.

"Да, такое предложение поступало. Почему я отказалась? Несложно догадаться. Я журналист от "а" до "я". Я не могу себя представить по ту сторону баррикад и то, что мне придется где-то врать или манипулировать... К сожалению, работа пресс-секретаря в чем-то это подразумевает. Я не подходящий человек на эту должность. Абсолютно", – сказала Мусаева.

Напомним, Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Вот только далеко она не уйдет. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.

Также "Сегодня" провели опрос, кого украинцы хотели бы видеть пресс-секретарем Зеленского – были предложены пять кандидатов.