Скандал с украинским флагом в ПАСЕ: Гончаренко едва не нарвался на санкции (видео)

Украинского депутата удивило, что ПАСЕ не уделило внимание разрешению конфликтов в Европе и преподнес сюрприз с Донбасса

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс прервал выступление члена украинской делегации, народного депутата Алексея Гончаренко после того, как он показал простреленный флаг с Донбасса. Об этом написал в Telegram сам нардеп.

По его словам, на сегодняшнем заседании ПАСЕ обсуждались стратегические приоритеты организации. Он решил напомнить, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе.

"Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями. Госпожа Меркель (канцлер Германии. – Ред.) во время своего выступления сегодня напоминала, что "ПАСЕ – "это совесть Европы". За сколько же российских серебряников продали эту совесть?" – написал Гончаренко.

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Видео: t.me/oleksiihoncharenko

Как сообщали новости "Сегодня", в марте Гончаренко позвонил прямо в Госдуму РФ депутату Петру Толстому из-за того, что глава российской делегации в ПАСЕ жаловался на нардепа.

Тем временем на нынешней сессии ряд стран ПАСЕ выступил с жестким заявлением в отношении России.