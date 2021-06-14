Сильная игра, но немного не дотянули: реакция политиков на матч Украина-Нидерланды

Один из депутатов указал на ошибки украинской команды, а Ермак напомнил слова легендарного Лобановского

Матч Украина-Нидерланды на Евро-2020. Фото: REUTERS/Peter Dejong

Сборная Украины проиграла Нидерландам в первом матче Евро-2020 со счетом 2:3, однако украинцы не спешат критиковать команду – большинство отмечают боевой дух и волю к победе после того, как проигрывали 0:2. Мы собрали подборку реакций политиков на матч, который на данный момент стал самым интригующим на чемпионате.

Президент Владимир Зеленский

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с вами сегодня и будет и дальше. А дальше – важные две игры и победа. Потому что то, что у вас написано на форме, не затереть и не убрать. Потому что это – об Украине. Потому что это сегодня – о вас".

Глава Офиса президента Андрей Ермак

"Украина гордится своей сборной. Сложный матч, но на таком ответственном турнире легко быть не может. Вы показали футбол европейского сорта против мирового гранда – сборной Нидерландов. Как говорил Валерий Лобановский: "Я вообще не разделяю победы и поражения, это неизбежные составные части одного процесса".

"Слуга народа" Дмитрий Соломчук

"Спасибо сборной Украины за хороший футбол, борьбу и непревзойденные эмоции. Верим в вас и ждем убедительных побед".

Внефракционный Евгений Шевченко (экс-"слуга народа")

Нардеп по ходу матча указал на ошибки украинской сборной:

атлетически голландцы очевидно сильнее;

наши передерживают мяч, поздно отдают пас, чем снижают динамику атак (пережитки советского футбола);

излишне эмоциональны и растеряны, отсюда скованность и неточность в передаче паса и приеме мяча;

и главное: нужно постоянно бить в створ ворот, есть возможность – удар, пас, удар, прием, удар.

А после матча написал: "Молодцы. Проиграли достойно, это футбол. Шеву (тренера Андрея Шевченко) нужно поддержать".

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко

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Во время матча: "Одессит Бущан – красавчик! Какой он удар потянул … Ааааааааааааа! Шедевр Ярмоленко, а теперь Яремчук! 2-2".

После матча: "2-3, немного не дотянули, но показали характер. Все впереди".

"Слуга народа" Николай Тищенко

Он матч смотрел с другим экс-футболистом, а ныне тренером Сергеем Ребровым: "Пока перерыв, решили с лучшим другом передать привет нашему другу Андрею Шевченко".

Тищенко и Ребров

Пятый президент Петр Порошенко

"Классный матч. Горжусь нашей сборной. В следующий раз обязательно победим".

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин

"Украина-Нидерланды: проиграли, но игра достойная, украинский футбольный дух есть и будет. Хотелось бы больше лидерства. Успехов в следующих матчах, держим кулаки".

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