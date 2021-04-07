Шмыгаль рассказал, будет ли введен локдаун по всей Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что на сегодняшний день нет необходимости вводить тотальный локдаун по всей стране.

Он отметил, что в некоторых регионах после их введения в красную зону карантина наблюдается стабилизация ситуации.

"Фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузки на больницы. Если такая динамика будет сохраняться и дальше, то возможно возвращение таких регионов в оранжевую зону. Это значит, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране сейчас нет необходимости", – сказал Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве с 5 апреля начался жесткий локдаун, общественный транспорт работает только для людей со спецпропусками. На третий день локдауна в столице маршруток стало меньше, а пробок – больше.

Тем временем в Украине продолжает расти смертность от ковида. Только за прошедшие сутки 481 летальный случай. Наша страна стала одним из лидеров по смертности в мире, хуже ситуация разве что в Бразилии.

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