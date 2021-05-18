Шмыгаль поручил срочно эвакуировать украинцев из сектора Газа – как будут действовать

Украина уже обратилась в международные организации для оказания логистической помощи в организации возвращения людей

Глава правительства поручил эвакуировать украинцев из зоны конфликта. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава правительства Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел Министерству инфраструктуры принять меры для эвакуации украинцев, которые находятся в секторе Газа.

Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.

"Более сотни наших граждан выразили желание покинуть сектор Газа. Правительство приложит максимум усилий, чтобы оказать помощь украинцам", — сообщил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина уже обратилась в международные организации для оказания логистической помощи в организации возвращения людей, передает "Интерфакс-Украина".

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Он также напомнил, что во время предыдущих вспышек противостояния в этом регионе в 2012 и 2014 годах уже был опыт такого взаимодействия – тогда украинцев удалось эвакуировать через территорию Египта. Сейчас власти намерены сделать аналогичные шаги.

"На сегодня имеются обращения от представителей Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии – в оказании помощи возвращения граждан этих государств вместе с украинцами... В целом, речь идет о 53 людях", – добавил Подоляк.

Граждане Украины, которые хотят вернуться домой, должны обратиться в дипломатическое представительство любым доступным способом.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что выехать из Газы хотят преимущественно женщины, которые вышли замуж за палестинцев. Сейчас списки желающих собирают. При этом большинство документов у граждан – просроченные. Поэтому процедура выдачи новых займет время.