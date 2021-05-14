СБУ сообщила о подозрении Семену Семенченко в организации обстрела телеканала "112 Украина"

В спецслужбе считают, что именно Семенченко передал деньги для совершения теракта

Семен Семенченко

Служба безопасности Украины раскрыла теракт, а именно обстрел ООО "Информационного агентства "112-й канал" в июле 2019 года. Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время выборов в Верховную Раду этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для этого фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.

В июне 2019 Семенченко с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта – пути отхода и наличие камер видеонаблюдения. Он же организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для преступления, говорится в сообщении.

Сначала планировалось, что исполнители теракта должны приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки, припарковать у здания телеканала и в определенное время взорвать. Позже для сокрытия личностей исполнителей и организатора было решено обстрелять здание телеканала из противотанкового гранатомета.

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В ходе обысков по местам жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства, которые использовали злоумышленники при совершении преступления. Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (теракт) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Документирование противоправной деятельности проводилось СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Напомним, Печерский райсуд Киева 26 марта избрал меру пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко и отправил его за решетку на два месяца.

Также напомним, Семенченко подозревают в создании незаконного вооруженного формированиядля провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины.

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