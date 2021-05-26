С автоматом или фотоаппаратом: воевал ли Протасевич за "Азов"

В Сети появилась информация, что основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который освещал протесты против режима Лукашенко и был задержан в аэропорту Минска белорусскими спецслужбами, ранее служил в батальоне "Азов" и принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Эту информацию подтвердил и непризнанный президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами.

"Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?" – отметил Лукашенко, подразумевая, что за действиями Протасевича стоит Запад.

В то же время экс-заместитель командира полка "Азов" по воспитательной работе в 2014 году Олег Однороженко рассказал "Сегодня", что информация об участии Протасевича в военных действиях не соответствует действительности. Главный редактор NEXTA не являлся бойцом "Азова". Более того, Олег Однороженко с ним даже не знаком.

"В расположение подразделения часто приезжали журналисты. Мы их селили на своей базе, все показывали, давали форму с нашими шевронами для фотографий, но они, конечно, не воевали", – говорит он, добавив, что лично с Протасевичем не встречался.

Проверка на фотошоп

Откуда же появились ложные слухи в Соцсетях? Пользователи пишут, что в 2014 году Протасевич вступил в полк "Азов", где прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям. А зимой 2015 года он якобы даже дослужился до заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты, о чем заявил журналист Григорий Азаренок на телеканале СТВ. Кроме того, в Сети появилась обложка газеты батальона "Азов" – "Черное солнце" за июль 2015 года, на которой изображен Роман Протасевич в военной форме с шевроном полка "Азов" и автоматом в руках.

Журналист международной группы расследователей Bellingcat Алексей Кузьменко предположил, что фотография поддельная, и проверил ее на фотошоп с помощью специального сервиса. На своей странице в Twitter он подытожил, что обложка была явно отредактирована и пропущена через фильтр. Но манипуляции, примененные к фотографии, похоже, соответствуют тому, как обрабатывались другие обложки "Черного солнца" в то время. "Никаких утверждений и доказательств того, что Протасевич воевал с "Азовом", нет", – подытожил Кузьменко.

Что говорят в "Азове"

Основатель батальона "Азов", лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий подтвердил, что Протасевич действительно был на Донбассе, но в качестве журналиста. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Роман Протасевич действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием, как журналиста, был не автомат, а слово", – написал Билецкий.

К слову, сам Протасевич не скрывает, что год снимал в зоне АТО как журналист-фрилансер. Об этом он сообщил в интервью Юрию Дудю в 2020 году. Также журналист рассказывал, что был на Майдане во время Революции Достоинства в Украине. По его словам, на Майдане он пробыл недолго, всего неделю, так как потом "Беркут разбил ему голову". Сам он утверждал, что в столкновениях не участвовал и "камни не бросал".

О том, что Роман Протасевич находился на Донбассе в качестве журналиста, говорит "Сегодня" и бывший пресс-секретарь полка "Азов" Александр Алферов.

"Роман не принимал участия в боевых действиях, он был человеком с фотоаппаратом. Автомат ему дали подержать один раз исключительно для фотографии в газету", – говорит нам Алферов.

Он также добавил, что Протасевич не проходил по спискам бойцов полка, Нацгвардии или подразделений ВСУ. "Протасевич гражданин другой страны, он и не мог быть украинским военнослужащим", – подчеркнул Алферов.

Эту же информацию нам подтвердили в организации "Нацкорпус", в составе которой находится большое количество "Азовцев". "Протасевич никогда не числился в составе подразделения и участия в боевых действиях не принимал, но он приезжал, как журналист", – подчеркнули в пресс-службе.

Что известно о Протасевиче

Политическую активность Роман Протасевич проявлял еще подростком: в 16 лет его вынудили уйти из лицея БНТУ в Минске после участия в "молчаливых акциях" против руководства страны (протестующие обвиняли правительство Лукашенко в действиях, приведших к финансовому кризису, девальвации белорусского рубля и резкому скачку цен).

Акции протеста организовывались через социальные сети. Участники регулярно собирались на площадях белорусских городов, не скандируя никаких лозунгов, призывов или требований, лишь аплодируя время от времени, но выражая таким образом протест. Из-за этого у Протасевича начались проблемы, он был вынужден сменить учебное заведение.

На факультете журналистики БГУ Роман Протасевич не доучился – его отчислили, по его собственным словам, "по политическим мотивам". И все же в СМИ он проработал более восьми лет – в редакциях "Еврорадио" и белорусской службы "Радио Свобода", специализируясь на фотожурналистике.

Кому выгоден фейк

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля уверен, что за "вбросом" информации о службе Протасевича в "Азове" стоят спецслужбы Беларуси.

"Протасевич оказался удачной фигурой. Узнав о том, что он был на Донбассе, власти Беларуси решили использовать этот факт для демонизации протестного движения. Исказив информацию, привязали Украину, чтобы сделать образ оппозиции более кровавым", – говорит Воля.

По словам эксперта, созданная картинка "нациста Протасевича" отлично вписалась в контекст белоруской пропаганды борьбы с "фашистами" и влиянием Запада.

Новости "Сегодня" писали, что появилось пугающее видео с Протасевичем. На лице оппозиционера были видны синяки, ссадины и царапины, а его пальцы были сжаты в "замок".

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске.