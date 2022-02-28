Россия обстреляла Киев крылатыми ракетами

Ракетами ударили по Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня
Вечером 28 февраля в Киеве раздались мощные взрывы. Как сообщил в Сети советник министра внутренних дел Антон Геращенко, россияне обстреливают столицу Украины баллистическими ракетами. И это произошло после переговоров на Припяти.
По нашей информации, Украина поставила россиянам жесткие условия, в том числе полный вывод войск со всей территории Украины.
Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки — взять в кольцо Киев и Мариуполь.
Это будет последняя попытка захватчиков, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой.
Белорусский канал NEXTA Live опубликовал видео обстрелов множеством ракет.
Что происходит 28 февраля
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. От их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч человек.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.