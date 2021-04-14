Россия не нападет на Украину: в США назвали другой опасный сценарий Путина

В случае масштабного наступления Россия понесет большие потери, но Путин вместо этого может сделать неожиданный ход по Донбассу

Россия не будет нападать на Украину, поскольку не сможет это сейчас осуществить, войска вблизи украинской границы – это только давление на Киев и проверка готовности НАТО. Но вместо масштабного вторжения, президент РФ Владимир Путин может ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев".

Такое мнение высказал в интервью изданию "ГОРДОН" бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу.

По его мнению, Россия всего лишь бряцает оружием, чтобы напугать Украину за санкции против пророссийских сил и проверить решимость президента США Джо Байдена.

"Реальное вторжение в настоящее время для россиян чисто из практических причин неосуществимо. Сейчас не лучшее время для нападения… Также это способ заставить Украину принять требования России во время переговоров и, возможно, наказать президента Зеленского за его недавние шаги по закручиванию гаек пророссийским силам в Украине, в частности Медведчуку, его политической партии и его телеканалам", – сказал Вершбоу.

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Он считает, что в случае масштабного наступления Россия понесет большие потери. Но Путин вместо этого может сделать неожиданный ход по Донбассу.

"Но есть один сценарий, который меня особенно беспокоит. После всего этого давления и демонстрации силы Путин может провести новые политические маневры, например, объявить, что российские войска входят на Донбасс в качестве миротворцев из-за предполагаемой угрозы безопасности для русскоязычного населения на оккупированных территориях. Это может стать своего рода способом изменения политической игры", – отметил бывший замгенсека НАТО.

Если Россия осуществит этот маневр, то найти политическое решение этой проблемы будет почти невозможно, считает Вершбоу.

"Это было бы менее рискованно с точки зрения Путина, но это могло бы иметь политические преимущества в виде наказания Зеленского и украинского народа и избежания любых дальнейших компромиссов со стороны России", – резюмировал дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, какие войска Россия перебросила к границам Украины. По его словам, это реакция на учения НАТО.

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