"Россия была ограблена". Путин назвал Украину "детищем СССР"

Президент России опять пытается выдать свои фантазии об истории создания Украины за истину

Путин продолжает фантазировать об истории Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин регулярно – как правило, не реже раза в год – "напоминает" о том, что считает территорию Украины собственностью РФ, как преемницы Советского Союза. Не сдержался он от этого и в этом году.

На этот раз он написал об этом в большой "статье" на тему взаимоотношений двух стран.

"Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи, - пишет Путин. – Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России".

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Земли нашей страны он назвал "территориальными подарками" большевиков, которые "произвольно нарезали границы" республик в СССР,

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"Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", – жалуется российский лидер.

Продолжая свой "исторический экскурс", Путин добавил, что после распада СССР в 1991 году все якобы "подаренные" территории России "в одночасье оказались за границей" и "оторваны от исторической Родины".

Ранее глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев оценил шансы Владимира Путина возродить Российскую империю.

Напомним, что выход своей "статьи" Путин анонсировал еще пару недель назад, когда во время "Прямой линии" назвал украинцев и россиян "одним народом".