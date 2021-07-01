Роман Лещенко: "Задача земельной реформы – легализация рынка. Надо выйти из болота, в котором мы находимся 20 лет"

Роман Лещенко - реформа кардинально изменит все земельные отношения в Украине. Фото: Facebook

1 июля в Украине открывается рынок земли. Накануне этого события корреспондент сайта "Сегодня" встретился с министром агрополитики Романом Лещенко и узнал, какую пользу принесет реформа экономике государства, малым и средним фермерским хозяйствам.

Просто офшор

- Какую конкретную пользу принесет экономике Украины открытие земельного рынка?

- Эффект будет огромным. Земельная реформа кардинально изменит все земельные отношения в Украине. Давайте я напомню, как обстоят дела сейчас. Серый рынок земли у нас в стране существует уже очень давно.

Фактически в обороте находится земля трех групп. Во-первых, пять миллионов гектаров земли ОСГ, которая была выведена из государственной собственности в частную через механизм безоплатной приватизации по 2 гектара, свободно продавалась и не находилась под мораторием. Во-вторых, паевые земли. Они сейчас под мораторием, но через различные схемы отчуждались. В-третьих, земли, которыми распоряжались, используя полукриминальные схемы: перерегистрацию, двойные документы, липовые государственные акты.

В таком хаосе просто невозможно понять, сколько у нас земли и сколько она стоит согласно земельному кадастру. Да что там! Мы вообще не знаем, что на этой земле происходит. Государство просто не контролирует этот теневой рынок. Поэтому задача земельной реформы – внести ясность в земельные отношения и сделать их прозрачными. Сразу станет понятно, что кому принадлежит. Кто сколько платит налогов. Какая земля находится в ведении государства, какая в частных руках либо в коммунальной собственности. Мы провели аудит и выяснили поразительные вещи. Во-первых, из 10 миллионов гектаров ОСГ – 5 миллионов гектаров уже находятся в частной собственности. 24 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли в налогообложении, а более 8 миллионов – нет. Проще говоря, кто-то эти земли обрабатывает, выращивает на них сельскохозяйственную продукцию, продает ее за наличку при помощи "скруток" и не платит налоги. Просто офшор какой-то! Необходимо легализовать рынок. Выйти из болота, в котором вся страна находится уже 20 лет.

- Выходит, что главный эффект земельной реформы – это налогообложение всей земли?

- Это – во-первых. Кроме, того доходы от использования земли пойдут в местные бюджеты. Будет выведен из тени рынок зерна. Все земли окажутся в гражданском обороте. Мы поймем, что и за сколько продается. Потому что все сделки будут проходить официально у нотариуса. Мы сможем осуществлять земельный мониторинг. В режиме реального времени наблюдать за тем, кто и сколько покупает. Кто продает, кто отчуждает, откуда у них финансовые ресурсы и сколько они внесли налогов. Не стоит забывать и о том, что когда у людей появляется право собственности на землю – они намного бережнее к ней относятся. А значит, будут думать о правильной эксплуатации: орошении, своевременном внесении органики и удобрений. А также делать инвестиции в землю. К примеру, в садоводство или развитие новых технологий. К сожалению, арендные отношения не являются толчком к развитию права собственности. Арендаторы – это прежде всего предприниматели, которые заинтересованы в прибыли. Поэтому не всегда арендатор готов вкладывать ресурсы в долгосрочную перспективу. Из этого возникает проблема истощения земель.



- Насколько быстро, на Ваш взгляд, земельная реформа начнет приносить позитивные результаты?

- Конечно, мы не обещаем чудес. Но в ближайшие 5-10 лет мы увидим результаты реформы. Земля начнет капитализироваться и фактически станет банковским депозитом. Ее цена будет расти, так же, как и аренда. В результате владельцы паев начнут получать от арендаторов достойную оплату за использование земельных участков.

"Вопрос продажи земли иностранцам можно решить только на всеобщем референдуме. Для украинцев земля является священной, и мы это понимаем" Фото: Facebook

Деньги для фермеров

- Предусматривает ли земельная реформа поддержку малого и среднего фермерства? Какую пользу она принесет простым людям? Пожалуйста, расскажите об этом подробно.

- Вскоре в Верховной Раде будет рассмотрен законопроект "О фонде частичного гарантирования кредитов". Если его примут, государство возьмет на себя риски по невозврату кредитов банкам. Кроме того, государство предоставляет бизнесу программу финансирования "Пять, семь, девять %". В рамках этой программы 27 миллиардов гривен уже выдано аграриям. Государство также берет на себя обязательство в ближайшие годы увеличить господдержку аграрной сферы на сумму до 13-14 миллиардов грн (сегодня речь идет лишь о 4-5 миллиардах грн). Почему мы решили выделить такие большие средства? Потому что необходимо дать доступные кредиты малому и среднему бизнесу, а также компенсировать им кредитную ставку. Поддержать в развитии фермерства и необходимой инфраструктуры. Эта позиция уже согласована в Бюджетной декларации. Кабмин ее утвердил буквально несколько дней назад. В этом документе уже черным по белому написано, что аграрная сфера, в частности малые и средние фермерские хозяйства, будет приоритетом. Они имеют земельные участки площадью от 1 до 10 000 гектаров, а это – 75% всего землепользования в Украине. Поэтому в 2022 году мы планируем значительно увеличить поддержку.

"Основные бенефициары коррупционных схем – чиновничьи кланы разных периодов" Фото: Facebook

- Может ли земельная реформа позитивным образом повлиять на

проблему рейдерства?

- В рамках земельной реформы Верховная Рада уже приняла антирейдерский закон, который решает вопрос нотариального удостоверения и изменений в реестрах. Любое действие теперь происходит нотариально и с уведомлением. Кроме того, мы открыли все данные в реестрах – чтобы все видели, что происходит с точки зрения корпоративных прав. Параллельно мы разработали законопроекты, которые должны решить проблему земельного рейдерства. В частности, законопроект № 2194 "О земельной децентрализации" и законопроект № 2195 "О земельных электронных аукционах" уже приняты и подписаны президентом. Любые транзакции теперь будут отображаться в реестрах. Проще говоря, будет уже невозможно изменить что-то в реестрах в "темную". А если где-то возникнут нюансы и сложности, Кабмин на уровне постановлений, а Верховная Рада в законодательном порядке эти проблемы устранят. Подчеркну, что одна из основных задач земельной реформы – оперативная реакция исполнительной власти и законодателей на любые насущные вопросы. Тем более что поддержка в парламенте у нас есть. Реформирование и прозрачность земельных вопросов голосуется 250-280 голосами. Кроме того, при Министерстве аграрной политики мы создаем антирейдерский штаб, который совместно с Минюстом и правоохранительными органами в режиме реального времени будет отслеживать все движения по земле, транзакциям, корпоративным правам. Все это делается для того, чтобы сразу реагировать на любые попытки рейдерства. Мы никуда не спешим. Будем анализировать ситуацию и дорабатывать законодательство, если возникнет такая необходимость.



Чиновничьи схемы

- Земля продается и покупается во всем мире. Почему в Украине земельная реформа встретила такое сопротивление?

- Да! У всех наших соседей (кроме Беларуси) есть рынок земли. Земельную реформу все провели еще 20-25 лет назад. Даже Россия.

- Почему у нас так долго не решался этот вопрос? Почему наши политики так рьяно сопротивляются открытию земельного рынка?

- Я тоже долго этого не понимал. А потом, будучи главой Госгеокадастра, сделал аудит и понял, что происходит. Семи миллионам украинцев покупать землю нельзя – для них существует мораторий. Но чиновники из 10 миллионов гектаров госсобственности уже вывели 5 миллионов гектаров в частные руки. Зайдите на любой сайт объявлений, вбейте в поиск "купить землю ОСГ" и сами все увидите. Купить землю в Украине можно без проблем! Как чиновники действовали? Они эту землю распаевывали и формировали коррупционную ренту. А Госгеокадастр их махинации покрывал. Поэтому туда все хотели попасть на работу. При мне все эти схемы были ликвидированы и мы запустили земельную реформу.

Реклама

- А что такое 5 миллионов гектаров с точки зрения капитализации актива?

- По самым грубым оценкам (возьмем, к примеру, 2 тысячи долларов США за гектар), в обороте есть 10 миллиардов долларов США, которые находятся в свободном обращении. В прошлом году по миллиону гектаров земли ОСГ проходили сделки: купли-продажи, дарственные и т.д. Когда на Земельном форуме президент подписал закон 2194 "О земельной децентрализации", количество земельных сделок резко возросло. Все начали продавать – перепродавать, переписывать с любовниц и родственников на третьих лиц без постоянного места жительства. Почему? Потому что чиновники – владельцы этой земли – участвовали в большой коррупционной системе. Людям они рассказывали сказки о мораториях и китайцах, которые вагонами будут вывозить украинский чернозем, а сами зарабатывали деньги. К слову, я интересовался, что происходило с землей при разной власти. И могу утверждать, что каждая волна чиновников изобретала новые способы обогащения на земельном вопросе. И параллельно грабила недра Украины: газ, литий, янтарь…Понятно, что когда началась земельная реформа, чиновничья коррупционная система начала себя защищать. Она же понимает, что если открывается реестр – видно все личные данные (фамилия, имя и отчество) конечного бенефициара. Понимает, что есть риск введения санкций. А земельные активы стоят миллиарды, и терять их никто не хочет.

- Вы хотите сказать, что политики, выступающие против земельной реформы, защищают себя, а не интересы крупных агрохолдингов, которые обрабатывают арендованные у пайщиков огромные земельные площади? Верно ли, что эти компании платят пайщикам копейки и заключили договоры аренды едва ли не на пятьдесят лет вперед – поэтому и не хотят покупать землю. Ведь, по сути, она и так им принадлежит.

- Дело в том, что агрохолдинги не являются конечными бенефициарами. Основные бенефициары всех этих схем – чиновничьи кланы разных периодов. Раньше у каждого, кто подошел к "пирогу" под названием Госгеокадастр, была задача взять как можно больше полномочий и земли. Первый чиновник, который, находясь в кресле главы Госгеокадастра, не пожелал распоряжаться всей землей Украины, был я. А именно такие у меня были полномочия! Естественно, коррупционная система такой поворот событий не восприняла. Потому что после введения моратория целых 20 лет для нее все шло как по маслу. И тут мы начали блокировать коррупционные потоки и схемы – система стала сопротивляться. А защищаться изнутри она уже давно научилась. Ясно же, что если уже обнулили – пойдут в обратную сторону. Могут догнать, открыть уголовное дело, отобрать землю…

- Выходит, что противодействие, которое коррупционеры оказывают земельной реформе, не является политическим?

- Конечно! С нами никто не ведет профессиональную дискуссию. Я считаю: критикуешь – предлагай. А нечего предложить – какой смысл критиковать? Все, что мы видим, – это неаргументированная истерика. Напомню, что в изначальной редакции земельной реформы правительства Алексея Гончарука шла речь о либеральном рынке, 200 тыс. гектаров в одни руки и продаже земли иностранцам. Вот тогда эти претензии имели под собой почву. А сейчас мы установили контроль за происхождением финансовых ресурсов (проще говоря, создали жестко управляемый и консервативный рынок). Ввели ограничение не более 100 гектаров в одни руки. Заявили, что вопрос продажи земли иностранцам может быть решен только через Всенародный референдум. Еще и ввели переходной период до 2024 года.

"Государство берет на себя обязательство в ближайшие годы увеличить господдержку аграрной сферы на сумму до 13-14 миллиардов гривен" Фото: Facebook

Всенародный референдум

- Кстати, почему было решено пересмотреть предложения Кабмина Алексея Гончарука?

- Потому, что для нас важна публичность, открытость и максимальная коммуникация с обществом. Почему удалась земельная реформа? Потому что мы были постоянно в диалоге с обществом. Когда предложения правительства вызвали резко негативный резонанс, мы с командой поехали по стране. Общались с людьми, смотрели, думали и в конечном итоге сделали компромиссную редакцию. Вот только один пример. Теперь государственная коммунальная земля вообще не является объектом купли-продажи. Ее можно только арендовать и исключительно через прозрачные аукционы.

- А что Вы лично (не как министр, а как человек) думаете о возможности продажи украинской земли иностранцам?

- Я считаю, что решения такого уровня должны приниматься только через общегосударственный всенародный референдум. Объясню, почему. Земля – базовый ресурс страны. Я не против иностранцев, я много с ними работал и хорошо к ним отношусь. Но в вопросе собственности именно на сельскохозяйственные земли надо, чтобы была четко ясна позиция людей. Для украинцев земля является священной, и мы это понимаем.

- Верно ли я понимаю, что последняя редакция земельной реформы невыгодна крупным агрохолдингам?

- Да, эта земельная реформа рассчитана на малого и среднего товаропроизводителя. А крупных игроков интересовала редакция либерального рынка. Когда есть большие объемы земли, когда можно концентрировать много земли в одних руках. А сегодня мы через механизм земельного мониторинга будем все видеть. И если они выйдут за ограничение в 100 гектаров, у них могут конфисковать землю.

- Что изменится для агрохолдингов после 1 июля?

- Они будут по-прежнему арендовать землю и платить арендную плату владельцам паев. Так что по сути ничего не изменится. Подчеркну, что сейчас в руках агрохолдингов находятся лишь 25% от общего землепользования. Более того. Они постоянно теряют землю, поскольку людям проще сдать свой пай в аренду мелкому фермеру (своему соседу), чем столичному агрохолдингу.

- Интересный нюанс. Владеющие земельными паями люди в большинстве своем выступают за продажу земли. А те, у кого земли нет – против этого. Как Вы думаете, с чем связан такой феномен?

- Против земельной реформы выступают люди, которых она не касается. Это просто их личное мнение, которое не на чем не обосновано, кроме "страшилок". А эти страшилки, как я уже говорил, распространяют представители коррупционной чиновничьей системы. Как вы и сказали, в большинстве соцопросов, которыми манипулируют противники реформы, принимают участие жители крупных городов. Земельных паев у них нет. В то же время люди, которые владеют землей, хотят иметь полноценное право собственности: владеть, пользоваться, распоряжаться, возможно, самостоятельно обрабатывать. Поэтому мы и имеем такую парадоксальную ситуацию. Собственники – за, а те, у кого земли нет, – против. Но на самом деле если вы проведете опрос и спросите у людей, хотели ли бы они пользоваться и распоряжаться землей – большинство скажет: да!

Напомним, что на балансе государства осталось 750 тысяч га земли из 10 миллионов – министр агрополитики. Как сообщали новости "Сегодня", землю будут продавать в онлайне.