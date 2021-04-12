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Разумков дал добро на два внеочередных заседания: что рассмотрит Рада

12 апреля, 17:34

Сергей Мартынец

Депутатам стоит запасаться бутербродами – работать придется до самого вечер

Верховная Рада 13 апреля после утреннего пленарного заседания проведет еще два подряд внеочередных, на которых в общей сложности планируют рассмотреть 17 законопроектов и проектов постановлений.

В обычном режиме депутаты поработают до 15:00 – будут продолжать рассматривать правки к земельной реформе.

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Первое внеочередное на 16:00

Второе внеочередное на 17:30

Как сообщали новости "Сегодня", депутаты хотели вызвать в Раду главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака из-за скопления войск РФ вблизи Украины.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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