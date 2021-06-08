Разговор Байдена с Зеленским: в "Слуге народа" объяснили его важность перед встречей с Путиным

Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады / Фото: Кабинет министров Украины

Президент США Джо Байден своим разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным показал, что Украина действительно важный для американцев партнер.

Такое мнение высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, коммуникация между США и Украиной идет на всех уровнях – правительственном, парламентском, между администрациями президентов и спецслужбами.

"Проведение таких переговоров является важным для полного понимания позиций наших государств перед саммитом лидеров США и России, который готовится на 16 июня. Особенно это важно в контексте сообщений о завершении строительства первой ветки "Северного потока – 2". Джо Байден будет встречаться на саммите с Путиным даже без членов делегаций. Поэтому координация позиций наших президентов накануне этого является крайне важной. Также это свидетельствует о том, что наши государства являются стратегическими партнерами", – заявил Арахамия.

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Как сообщали новости "Сегодня", Байден во время телефонного разговора пригласил Зеленского в Вашингтон в июле. А советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что визит Зеленского в США может произойти после того, как Байден завершит поездку в Европу.

Отметим, что накануне президент Украины в интервью американскому изданию упрекнул ЕС и США в том, что они слабо давят на Россию. Мы разбирались, почему риторика Зеленского в отношении Запада стала жестче.