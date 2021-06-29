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Рада поддержала предложения Зеленского о тюрьме для чиновников за ложь в декларациях

29 июня, 15:39

Сергей Мартынец

Парламент недавно принял этот документ, но он только разозлил президента и закон был ветирован – теперь в нем есть незначительные, но важные изменения

/ Фото: Reuters

Верховная Рада повторно приняла с предложениями президента законопроект №4651, который ранее был ветирован Владимиром Зеленским. Теперь за умышленное непредоставление декларации не только штраф, но и тюремный срок.

Что было не так с законом?

Ранее президенту не понравилась норма, которая делала невозможным наказание за ложь в декларациях в отношении имущества родственников – можно было вывести часть имущества из-под декларирования. То есть чиновник мог записать имущество на родственника и к нему не было бы вопросов.

Также президент потребовал исключить норму, которой отменили тюремный срок за умышленное непредоставление декларации. Если за ложь в декларации предполагается лишение свободы, то в этом случае – нет. Таким образом, выгоднее вообще не вносить данные в декларацию, чем соврать и сесть в тюрьму.

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Что в новой редакции закона с предложениями Зеленского?

Депутаты отменили правку, которая позволяла избежать декларирования оформленного на родственников имущества, если родственники не сообщили о таком имуществе. Также теперь за умышленное недекларирование чиновникам грозит, помимо штрафа и общественных работ, лишение свободы на год.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря 2020 года Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях. Минимальный порог, с которого наступает ответственность для чиновников – за ложь на сумму от 227 000 грн светит административная ответственность.

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Источник: Сегодня

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