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Рада начала реформу Конституционного суда: какие будут изменения

15 апреля, 17:31

Сергей Мартынец

Одно из важных положений закона – чтобы КСУ принимал решения двумя третями от своего состава, то есть голосами 12 судей (сейчас 10)

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект №4543 о конституционной процедуре, которым предлагается усовершенствовать деятельность Конституционного суда. Это будет своего рода кодекс конституционного судопроизводства.

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В чем суть законопроекта

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Верховная Рада назначила нового судью Конституционного суда.

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Источник: Сегодня

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