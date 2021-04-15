Рада начала реформу Конституционного суда: какие будут изменения

Одно из важных положений закона – чтобы КСУ принимал решения двумя третями от своего состава, то есть голосами 12 судей (сейчас 10)

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в первом чтении законопроект №4543 о конституционной процедуре, которым предлагается усовершенствовать деятельность Конституционного суда. Это будет своего рода кодекс конституционного судопроизводства.

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В чем суть законопроекта

КСУ будет принимать решения двумя третями от своего состава – голосами 12 судей (сейчас 10). Если есть самоотвод судьи, то за решение должно проголосовать не менее 10 членов суда.

Введение устной формы производства как основной при рассмотрении дел по конституционным представлениям (с сохранением письменной формы по конституционным жалобам, но предвидением механизма отступления от этого правила).

Предлагается, чтобы на формирование повестки дня суда могли влиять не только председатель, но и судьи КСУ, а дела с определенной периодичностью обязательно должны включаться в повестку дня и слушаться судом (из-за формирования повестки в "ручном" режиме некоторые дела слушают годами и никак не могут вынести решения).

Введение автоматизированного реестра актов КСУ и автоматизированное распределение дел между судьями-докладчиками. Сейчас это происходит в "ручном" режиме.

КСУ не может выходить за пределы вопросов, поднятых в конституционном представлении. Постановления и акты КСУ должны быть основательными и мотивированными.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Верховная Рада назначила нового судью Конституционного суда.