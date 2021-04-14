Рада без столовой: где питаются и какие чаевые оставляют нардепы (видео)

Нардепы стесняются нести в Раду "сидоры", поэтому выкручиваются, кто как может

Депутаты остались без горячего обеда – из-за карантина в Верховной Раде закрыли столовую. Теперь народным избранникам придется либо носить еду с собой, либо заказывать доставку. Где едят и какие чаевые оставляют депутаты?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Валерия Шапоренко.

Парламент работает практически в две смены: запланированы два внеочередных заседания. И депутатам придется обойтись без привычных обедов – столовая в Раде закрыта из-за карантина. Перехватить можно разве что кофе из автомата.

Как и где подкрепиться – теперь депутатам приходится придумывать. Боксы с едой избранники не несут – разве что легкий перекус.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук говорит, что один день поста ей не повредит. Она не может брать с собой судочки, ведь это некрасиво, поэтому взяла соломку, ею и будет обедать.

Другие депутаты решили воспользоваться случаем и пообедать на свежем воздухе. Комплексный обед тут не закажешь, поэтому нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко говорит, что подготовился и, чтобы были силы до вечера, плотно позавтракал.

Депутаты проголодались после рассмотрения закона, который должен завершить земельную реформу. Над ним бьются с марта – из-за трех тысячи поправок, поданных фракциями меньшинства. В перерыв народные избранники потянулись к лотку с кофе и сладким.

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По словам продавца Антона, ему оставили чаевых гривен 100.

Тем народным избранникам, которым режим питания нарушать нельзя, придется идти за горячими обедами в соседнее здание, где столовая еще работает, или заказывают доставку.

Евгения Кравчук из "Слуги народа" рассказывает, что заказала суп с шампиньонами, ведь сделать это – точно не проблема.

С ограничениями столовая в парламенте работает с прошлого года. Правда, касались они в основном журналистов – зайти могли не все желающие. А вот депутатам спикер делал замечания по перекусы в зале.

Теперь времени найти еду вне Верховной Рады депутатам хватит – перерыв продлили с 30 минут до часа. В это время в зале будут проводить кварцевание. Так пытаются снизить риск заболевания среди народных избранников, 170 из которых уже переболели коронавирусом.

Напомним, после того, как в Верховной Раде на карантин закрыли столовую, фракция "Слуга народа" организует для своих членов доставку продовольствия.

Также напомним, ранее "слуга" Жан Беленюк жаловался, что обедать в Верховной Раде получается довольно накладно и показал видео с депутатской столовой.