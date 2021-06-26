Пытается примерить на себя роль совести народа. Верещук о видеообращении Порошенко

Верещук заявила, что пятый президент в видеообращении раскрыл государственную тайну по "делу вагнеровцев"

Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук раскритиковала пятого президента Украины Петра Порошенко и его недавнее видеообращение.

Об этом она написала в Facebook.

"Он пытается примерить на себя роль совести народа и морального авторитета нации. Вспоминает недавнее интервью президента Зеленского, цепляется за слова из интервью, снова стонет об истории с "вагнеровцами", пытается стыдить, упрекать и поучать. Все это, мягко говоря, странно слышать от героя многочисленных пленочных скандалов и громких коррупционных историй. Я не говорю, что Порошенко есть олицетворением лжи и цинизма, но когда он начинает говорить о морали и поучать действующую власть – это режет слух", – написала Верещук.

Порошенко в видеообращении заговорил о "деле вагнеровцев". По словам Верещук, это дела военной разведки, это государственная тайна, их нельзя обсуждать публично.

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"Уполномоченные лица все выяснят и то, что может быть публичным, таким станет. Так же, как будет выяснено много других вещей периода Порошенко, касающиеся сектора обороны и безопасности. Я не утверждаю, что Порошенко лично виноват в военных неудачах 2014-2015 годов, но мне кажется, что бывший президент вовсе не в позиции читать мораль действующей власти и президенту Зеленскому в том числе", – подытожила Верещук.

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Ранее мы сообщали, что пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко якобы собирались принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований. Но это оказалось фейком и в ГБР все опровергли.