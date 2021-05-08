Где бы не воевали украинцы, в советской армии или в немецкой, они воевали не по своей воле, сказал старший сержант

С 1939 по 1941 год советская власть, которая пришла в Галичину, уменьшила население на 200 тысяч.

Об этом в эфире ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" заявил старший сержант 44 артиллерийской бригады (в 2015 году) Руслан Кошулинский.

"Пять процентов населения Галичины просто исчезло, перестало существовать. И когда потом пришли немцы, 80 тысяч стояли в очереди – просто в очереди – в дивизию СС "Галичина". Они бы зубами грызли большевиков за то, что они насиловали, убивали… Какая разница была для украинцев – Бухенвальд или ГУЛАГ. Поэтому мы говорим, что наша основа – это Украинская народная республика. Все остальные армии для них были оккупационными", – сказал он.

Он отметил, что где бы не воевали украинцы, в советской армии или в немецкой, они воевали не по своей воле.

Также, по словам Кошулинского, в Нюрнбергском процессе не было сказано ни одного слова об осуждении СС "Галичина". Поэтому у дивизионников за границей есть свои музеи, товарищества и это легально. Они не осуждены.

"Они такие же украинцы, как и все. Мы должны от них отказаться? Нет, не можем! Или мы должны отказаться от воинов Красной армии. Тоже нет! Но каждый хочет принести свое видение. Наше видение – украинская опция – все это были оккупационные войска. И все это чужие нарративы. 9 мая – это чужой наратив. Какой у нас будильник – московский или европейский?", – отметил Кошулинский.

Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что проведение в Киеве марша в честь создания дивизии СС "Галичина" вредит имиджу Украины как внутри, так и за рубежом.