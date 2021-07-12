Путин возрождает Российскую империю? Ответил политолог

Президент РФ, может быть, и возомнил себя новым преемником российских монархов, но в ближайшее время его намерения вряд ли сбудутся

Вадим Карасев оценил шансы Путина реставрировать Российскую империю. Фото: коллаж "Сегодня"

Украине следует опасаться агрессивной политики России, хотя открытое военное вторжение российских войск в ближайшее время вряд ли начнется.

Об этом "Сегодня" заявил глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он отметил, что в объемной "статье" президента России Владимира Путина об отношениях Украины и РФ, которая 12 июля была опубликована Кремлем, "чувствуется некий душок территориального реванша".

"Но возродить Российскую империю у него уже не получится", – говорит Карасев.

По его мнению, заявления президента РФ о суверенности Украины в партнерстве с Россией – нелогично.

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"Крым и Донбасс – незаживающие раны Украины. Они никак не приблизят нас к России", – объясняет политолог.

Напомним, что выход своей "статьи" Путин анонсировал еще пару недель назад, когда во время "Прямой линии" назвал украинцев и россиян "одним народом".

При этом в Кремле тонко намекнули, что блокируют встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за суда над нардепом Виктором Медведчуком.