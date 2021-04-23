Путин ничего Украине не отдаст, он нерукопожатный человек – Гордон

Попытки вступать в диалог с руководством РФ бесполезны, пока Украина не станет сильнее, уверен журналист

Попытки вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным бесполезны, хотя президент Украины Владимир Зеленский все еще думает, что конструктивный диалог возможен. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил журналист Дмитрий Гордон.

"Мне кажется, что Владимир Александрович до конца не понимает, что с Путиным нельзя вести никаких переговоров. Путин ничего Украине не отдаст. Отдают только сильным или сильнее, чем ты. Слабым не дают ничего", – отметил журналист.

По его словам, рецепт от самодурства Путина имеется, но для его достижения Украине нужно прекратить попытки контактировать с российскими властями.

"Путин имеет Донбасс как козырную карту в руках, он хочет пользоваться этой картой и однажды сказать – забирайте Донбасс, но на моих условиях: Крым признает весь мир российским, и расходимся по углам. Этого нельзя допускать. С ними не о чем разговаривать – он нерукопожатный человек. Нужно забыть эту фамилию и строить сильную Украину, и тогда он сам захочет с сильной Украиной разговаривать", – заявил Гордон.

Ранее журналист выражал уверенность, что Путин Украину не покорит: "Ему сразу такие санкции поставят, что это будет посильнее всего, что он может себе даже представить".