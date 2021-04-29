Путин – это коронавирус: Гройсман объяснил, какая от него нужна вакцина

Агрессия России против Украины сегодня напоминает коронавирус, который ежедневно мутирует и становится только более агрессивным. Зато "вакциной" против него может быть только широкая коалиция стран – на базе "Большой семерки" и при лидерстве США. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

По его убеждению, сегодня мир стоит перед выбором – или бандитизм и беспредел, или порядок и закон. И именно Украина должна дать миру шанс определиться с выбором и сформировать мощный и болезненный ответ агрессору.

"Сейчас путинская агрессия – это коронавирус, который мутирует и становится более агрессивным. И это нужно осознать. Вакцина против вируса – консолидация наших партнеров. Это главная задача мировой дипломатии", – сказал Владимир Гройсман.

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Он призвал президента Владимира Зеленского и большинство в Верховной Раде направить усилия на консолидацию наших партнеров. Ведь благодаря партнерам и нашей армии Путин поиграл мышцами и заявил, что отводит войска. В то же время он считает все разговоры о встречах Зеленского и Путина, поисках места – это потеря времени для Украины.

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Как отметил Владимир Гройсман, Кремль пытается изо всех сил затянуть переговоры, чтобы выиграть себе возможность приспособиться и к санкциям, и к ситуации в мире. Зато украинцы получают похоронки и ежедневно несут потери.

"Мы имеем уникальный шанс мировой коалицией под лидерством президента США Джо Байдена, который лично включен в процесс и начинает демонстрировать лидерство в этом процессе, достичь результатов. Санкции должны быть скоординированными, и агрессору должно быть больно. Дипломатическому корпусу нужно привлечь наших партнеров, страны "Большой семерки" – пригласить их в Украину, чтобы они выразили здесь свою поддержку. Это серьезная повестка дня. Консолидация мира имеет ключевое значение. Это и есть план действий, которым нужно заниматься", – сказал политик.

Ранее Гройсман позвал Байдена, Меркель и Макрона в Украину. Он считает, что это будет даже лучше "Джавелинов".