Оснащенная граница с РФ указывает стоп-линию агрессивному и примитивному "русскому миру", говорит лидер партии "Народный фронт"

/ Фото: Народный фронт

Как только украинская пограничная служба заявила, что строительство проекта "Стена" продолжается и завершены очередные работы в Харьковской области, как один из самых мощных пропагандистских ресурсов Кремля распространил заявление о том, какой проект Стена "плохой и дорогой".

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Каждый раз, когда читаю заявления из России о "Стене", вспоминаю описание экспериментов по биологии. Если коснуться иглой лапы лягушки, у нее мгновенно сокращается мышца. Проект "Стена" – именно такая игла для режима Путина", – подчеркнул он.

Пишут, "толку – ноль", подчеркнул Арсений Яценюк, но на информацию о прогрессе в строительстве границы Украины с Россией запускается "громоздкая, стоимостью в миллиарды пропагандистская машина при поддержке информационной агентуры и полезных идиотов в Украине".

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"Уверен, что дело, начатое моим правительством по строительству границы, будет завершено этой властью или позже, когда наша команда сможет принимать соответствующие решения", – отметил Арсений Яценюк.

Ров, рокадная дорога, колючая сетка, сверхсовременные системы наблюдения, подчеркнул лидер партии, "указывают стоп-линию агрессивному и примитивному "русскому миру".

"Поэтому пусть у лягушек дергаются конечности – в Украине будет граница с РФ", – добавил он.

Напомним, ранее Яценюк заявил, что "Стена" на границе должна быть достроена, несмотря на беснования России – данный проект разрушает кремлевскую пропаганду о "русском мире".