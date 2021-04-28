Провокация или большая политика – главное о марше СС Галичина по мнению экспертов

Марш вышиванок в память "Первой добровольческой Украинской дивизии" совпал с подготовкой к встрече Зеленского и Путина. Украинского президента снова проверяют на прочность

Сегодня, 28 апреля, на Арсенальной площади в центре Киева пройдет марш в честь 78-й годовщины создания Украинской дивизии сечевых стрельцов "Галичина". Анонс мероприятия опубликован на странице фестиваля "Голосеевская криївка" в Facebook. Также к шествию присоединятся активисты "Правого сектора".

По словам организаторов марша, националисты хотят "вспомнить Первую добровольческую Украинскую дивизию" и "почтить память героев". Данное событие не обошли вниманием российские СМИ, которые начали массово публиковать новости о неонацистах, марширующих в центре Киева.

"Сегодня" поговорили с политологами и выяснили, как такой медиаэффект отразится на переговорах президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина, накануне которых в Киеве решили провести мероприятие, вызывающее неоднозначную реакцию в обществе.

Марш украинских радикалов сыграет на руку Путину

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, марш в честь дивизии СС "Галичина" является политической провокацией.

"Данное мероприятие и то, под каким видом его подадут российские СМИ, сыграет на руку Путину, который сможет обращать внимание на происходящее в Киеве, как во время переговоров с Зеленским, так и при встрече с Байденом. Это однозначный повод для претензий к Украине", – говорит политолог "Сегодня".

Бортник не исключает, что за организацией "скандального" марша могут стоять российские спецслужбы. "Исторически сложилось, что радикальное движение в Украине тесно связано с российскими радикалами, некоторые из которых контролируются спецслужбами РФ", – объясняет он.

Пиар украинских политиков

В то же время политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко придерживается абсолютно противоположного мнения. По его словам, в шествии националистов нет никакой провокации и попытки срывов выборов, а мероприятие – всего лишь пиар неких политсил внутри страны.

"В данное время нет согласованной даты переговоров Зеленского с Путиным, не известно, состоится ли вообще их встреча. А марш был запланирован до того момента, когда начали говорить о возможных переговорах. У нас такие акции, поддерживаемые различными внутриполитическими силами, были, есть и будут. Одним они нравятся, другим – нет. Это обычная ситуация в демократической стране, которая никак не связана со встречей президентов", – говорит эксперт.

Как отразится на имидже Украины

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также уверен, что марш в честь дивизии СС "Галичина" вряд ли сорвет переговоры, но однозначно не прибавит позитивного имиджа Украине.

"Не думаю, что организация марша – это попытка срыва переговоров, скорее просто досадное совпадение", – говорит политолог "Сегодня".

Карасев отмечает, что в то время, когда Зеленский пытается застолбить мир, разрядить ситуацию и деэскалировать конфликт, данное мероприятие не совсем уместно и не прибавит очков к нашему имиджу ни внутри страны, ни вне ее. "Украинскую власть могут обвинить в потакании радикалам, экстремистам и националистам", – объясняет он.

Что такое дивизия СС "Галичина"

14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" была создана по приказу группенфюрера СС и губернатора дистрикта Галичина Отто Вехтера 28 апреля 1943 года. Входила в состав войск СС (die Waffen-SS, Ваффен-СС) нацистской Германии и состояла преимущественно из украинцев-галичан.

8 апреля 1945 года получила название 1-й Украинской дивизии Украинской национальной армии, а 25 апреля присягла на верность Украине.

В советское время ее участников объявили пособниками нацистов, однако военный трибунал в Нюрнберге в 1946 году не установил совершения ими военных преступлений и не осудил ни одного солдата "Галичины".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что анонс марша в честь дивизии СС "Галичина" вызвал резонанс в обществе, разделив украинцев на тех, кто "за" и тех, кто "против" такого мероприятия.

Напомним, что марш в честь создания Украинской дивизии сечевых стрельцов "Галичина" в Киеве состоится впервые. Для столицы это своего рода прецедент – прежде подобные мероприятия традиционно проходили в западных областях.

Стоит отметить, если "Галичину" в Киеве вспоминают нечасто, но память лидера ОУН Степана Бандеры в столице чествуют регулярно. Напомним, что 1 января в городе состоялось традиционное факельное шествие, посвященное его 112-му дню рождения.