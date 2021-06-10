"Прогиб под Россию". Притула жестко раскритиковал УЕФА за запрет формы Украины

Сергей Притула назвал УЕФА трусами из-за "прогиба" под Россию. Фото: коллаж "Сегодня"
Решение УЕФА о том, что с новой формы сборной Украины необходимо убрать надпись "Героям слава", является "прогибом под Россию".
Так считает украинский шоумен и политик Сергей Притула.
У него вызвало удивление, что Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил оставить контуры Украины с временно оккупированными Крымом и Донбассом, а также лозунг "Слава Украине", но запретил "Героям слава".
"Когда надо было как-то умаслить Россию, но при этом не выглядеть тотальными трусами", – так Притула описывает решение УЕФА.
Напомним, что новую форму сборной, в которой футболисты сыграют на чемпионате Европы, презентовали 6 июня, после чего это стало темой "номер 1" в Кремле и пропагандистских СМИ РФ.
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму, и футбольный союз приказал убрать надпись. Сейчас Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы ее оставить патриотический лозунг.
Больше о причине шумихи и реакциях на новый дизайн формы вы можете узнать на нашем сайте.
О чем еще говорят 10 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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