"Проблемы не решаются, одна показуха": Бутусов ушел с должности советника министра обороны

По его словам, проблемы армии не анализируются и подменяются показухой, а за возникшие проблемы никто ответственности не несет

Фото: Юрий Бутусов, Facebook

Журналист Юрий Бутусов сложил полномочия советника на общественных началах министра обороны Украины Андрея Тарана.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, есть шесть причин, почему он решил уволиться:

1. Минобороны не решает проблемы армии

"Угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла грубейшие провалы и недостатки в работе Министерства обороны, однако проблемы армии не анализируются и подменяются показухой", – написал он.

2. Никто не несет ответственности за проблемы

"Министр обороны не реагирует даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет комитет по обороне ВР, такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами. А тем временем воровство в армии на топливе, закупках, ремонтах остается массовым явлением. Никто не несет ответственности", – сообщил Бутусов.

3. Отсутствие централизованной оборонной политики

"В государстве отсутствует централизованная оборонная политика, поэтому даже те проблемы, которые МО пытается объективно решить – такие как территориальная оборона, внедрение автоматизированных систем управления, блокируются из-за отсутствия координации на высшем уровне", – отметил он.

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4. Гособоронзаказ на грани срыва

"В разгар войны провален Гособоронзаказ 2020-года, и сейчас также срывается Гособоронзаказ 2021-го года, окончательный годовой план в конце мая не передан исполнителям", – добавил Бутусов.

5. Нежелание руководства решать проблемы

"Военно-политическое руководство не планирует качественных реформ в армии. Новые документы оборонной политики, в частности, Стратегия военной безопасности, не направлены на изменение ситуации. Можно мириться с некоторыми проблемами, но нельзя мириться с нежеланием их решать", – говорится в сообщении.

6. Игнорирование Минобороны дела о провале спецоперации по захвату российских террористов-вагнеровцев

"Верховная Рада блокирует создание следственной комиссии. В 2020-м году произошло 7 провалов спецопераций ГУР МО, в результате значительное количество людей захвачено противником, есть, к сожалению, и потери, погибшие из-за кого-то люди, раскрыты ключевые направления работы против РФ. Однако Минобороны игнорирует длинную череду этих провалов, хотя причина очевидна – предательство", – отметил Бутусов.

Он отметил, что его видение военной реформы пока не может быть реализовано.

Ранее мы писали, что правоохранители открыли уголовное расследование после перепалки между журналистом Юрием Бутусовым и экс-депутатом Евгением Мураевым.