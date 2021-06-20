Пример для подражания! Зеленский трогательно поздравил своего отца

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В день отца президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего папу за поддержку, советы и критику.

Обращение появилось в Telegram-канале президента.

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"Стать отцом – это большое счастье. Быть отцом – это большая ответственность. Быть хорошим отцом – это большой труд. А быть сыном такого отца лично для меня – это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь", – написал президент.

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